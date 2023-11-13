Екатерина Валерьевна Крюкова и Ирина Владимировна Секурцева: о конкурсе с незабываемой атмосферой творчества и дружбы «Душа России»

В конце текущей недели в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится душевное мероприятие - первый межрегиональный конкурс народного танца «Душа России».

Организаторы предупреждают, что двухдневный конкурс будет полон ярких впечатлений и творческой энергии.

Подробности о событии в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывают гости студии - Крюкова Екатерина Валерьевна, заместитель директора Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, и Секурцева Ирина Владимировна, ведущий методист директора Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.