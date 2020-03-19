Экипаж АПЛ «Северодвинск» встречают День моряка подводника в походе

Если бы Андрей Чибис, глава нашего региона, служил на подводной лодке, его можно было поздравить ещё и с профессиональным праздником. 19 марта в России отмечают День моряка подводника.

Экипаж самой мощной многоцелевой атомной подводной лодки проекта 855 «Северодвинск» отмечает тождественную дату буднично, на учениях. Этот корабль — первый из четвёртого поколения атомоходов совмещает в себе возможности прежде недоступные его предшественникам. Он одновременно несёт крылатые ракеты новых типов «Калибр» и «Оникс», торпеды и торпедо-ракеты и может поражать любого противника — на воде, под водой и на берегу за многие тысячи километров.

В прошлом году «Северодвинск» провёл в море более 150 суток и выполнил ракетную стрельбу по береговой цели в рамках масштабного учения «Гром». Всего на счету подводного крейсера четыре боевые службы в различных районах Мирового океана. Ближайшее время подводники «Северодвинска» приступят к испытанию нового морского оружия, которое ещё больше увеличит боевой потенциал подводных крейсеров данного класса.