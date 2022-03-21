Экипаж АПРК «Тула» успешно выполнил задачи арктической экспедиции «Умка-2021»

Как справляется экипаж с боевыми задачами, с трудовыми буднями в открытом море, длящимися порой до 90 суток, рассказали представители подводного крейсера.

Даже у родного причала, в «покое», лодка стратегического назначения выглядит угрожающее. Она на службе Северного флота состоит уже 35 лет. За это время «Тула» не раз сменила экипаж, прошла модернизацию и ремонт, и продолжает выполнять сложнейшие учебно-боевые программы в акватории суровых северных морей и Мирового океана. Обеспечивать живучесть крейсера, а также поддерживать в порядке и готовности системы жизнеобеспечения, пожаротушения, движения, в том числе, задача капитана 3 ранга Алексея Панкова. Несостоявшийся учитель математики, поддавшийся в юности романтике подводных походов, Алексей каждый раз с нетерпением ждёт возвращения из «автономки».

Алексей Панков, командир электромеханической боевой части АПРК «Тула» подводных сил СФ, г. Гаджиево: «Первые чувства – это чувство выполненного долга, гордости. Встреча каждый раз, как в первый раз: ответственно, напряжённо, начинаешь заранее к этому готовиться».

Такова участь семьи моряка-подводника: ждать и верить.

Алексей Панков, командир электромеханической боевой части АПРК «Тула» подводных сил СФ, г. Гаджиево: «Семья относится с пониманием,. Не только у моряка нет сложного пути, есть один путь – славный, так же и у семьи – нет другого выбора».

Другая семья – экипаж – в дни дальних плаваний становится роднее. Оттого у любой команды есть свои традиции и праздники, помогающие поддерживать боевой дух и позитивное настроение. Наиболее известный обычай – это первый выпитый плафон забортной морской воды подводником-новичком. Так экипаж посвящает в моряки новобранца, совершившего первое погружение. Коренной гаджиевец и продолжатель военной династии капитан 2 ранга Валерий Скорик хорошо помнит свой первый поход на подлодке. Теперь в силу должности на корабле организует тёплый приём новым коллегам и досуг всему экипажу.

Валерий Скорик, заместитель командира АПРК «Тула» по военно-политической работе подводных сил СФ, г. Гаджиево: «В автономном плавании, в середине – он называется экватор – проходит праздник Нептуна. Создаётся коллектив энтузиастов, организуется театрализованное представление, главным на корабле будет царь Нептун со своей свитой: пиратами, чертями, русалками. В этот момент происходит посвящение моряков, которые впервые вышли в автономное плавание».

У крейсера «Тула» славный боевой путь. Так, в 2008 году корабль выполнял стрельбу баллистической ракетой «Синева» на максимальную дальность - 11547 км. А в прошлом году подлодка участвовала в комплексной арктической экспедиции Военно-морского флота «Умка-2021», где вместе с ещё двумя кораблями осуществила всплытие в ограниченном районе архипелага Франца Иосифа, а также выполнила стрельбы боевым и торпедным оружием. За высокие достижения члены экипажа были удостоены наград. Второй орден Мужества получил и командир «Тулы» Михаил Жежель. Подводники стараются личным примером воспитывать и подрастающее поколение.

Михаил Жежель, командир АПРК «Тула» подводных сил СФ, г. Гаджиево: «Над экипажем шефствует администрации Тульской области и города Тулы, участвуем в мероприятиях города, по возможности. Сейчас планируется поездка для проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. А на нашу подводную лодку приезжали юнармейцы из Тулы и школьники».

Накануне профессионального праздника моряков-подводников по традиции подводят итоги службы за прошлый год, а лучших военнослужащих Северного флота отмечают знаками отличия, грамотами и благодарностями.

Дмитрий Смирнов, начальник штаба, первый заместитель командующего подводными силами СФ, г. Гаджиево: «Наплаванность кораблей объединения за прошедший год составляет более 1500 суток. По результатам выполнения поставленных задач более 50-ти подводников награждены государственными наградами, 1200 награждены ведомственными наградами Министерства обороны РФ. Задачи, поставленные на текущий год, ясны, выполняются. В преддверии Дня моряка подводников от командования поздравляю ветеранов подводных сил, тех, кто сейчас проходит службу в прочном корпусе с праздником. Успехов в выполнении задач, удачи, чтобы количество погружений равнялось количеству всплытий».