Экипаж атомного ледокола «Якутия» встретил в Енисейском заливе белого медведя

Атомоход обеспечивал проводку судна, а косолапый присматривал место для охоты.

Напомним, новый ледокол пришёл в порт приписки Мурманск в середине апреля, а уже 15 числа отправился в первый рейс.

«Якутия» стала четвёртым по счёту судном, построенным на Балтийском заводе по новому проекту. В настоящее время сооружаются атомоходы «Чукотка» и «Ленинград».

В настоящее время они остаются самыми большими и мощными в мире, могут пробивать лёд толщиной до трёх метров.