Экипаж атомного ледокола «Ямал» запечатлел в Обской губе Карского моря белых медведей

«В эту зимне-весеннюю навигацию наши экипажи атомных ледоколов неоднократно встречали белых медведей, но снять их на видео удалось впервые», - написали на странице «Атомфлота» в телеграме моряки.

«Ямал» обеспечивал проводку теплохода «Мыс Дежнева» в направлении порта Сабетта и встретил хозяев Арктики. Белые медведи сменили свой курс. Но далеко уходить не стали. Они решили не терять образовавшийся за караваном канал.

Косолапые стали ждать: вдруг в воде появится нерпа. «Надеемся, что для этой парочки охота сложилась удачно», - отметили администраторы сообщества.