Экипаж авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» подготовил новую партию помощи для боевых товарищей, участвующих в спецоперации

Военные моряки изготовили более 1800 окопных свечей. Также они собрали к отправке более 300 килограммов тёплых тельняшек, шерстяных носков, нательного белья, зимних перчаток.

А ещё они отдают более 2,5 тонны своего продовольственного пайка. Это крупы, макароны, сахар, сгущенное молоко, мясные консервы.

Одним из трогательных моментов можно назвать передачу рисунков детей экипажа «Кузнецова», которые они нарисовали в поддержку наших военнослужащих.

Игорь Журавлев, заместитель командира авианосца «Адмирал Кузнецов» по военно-политической работе: «Дорогие наши воины-североморцы. От имени командования экипажа ТАРК «Адмирал Кузнецов» хочу передать самые тёплые слова поддержки и искренние благодарности за вашу смелость и самоотверженность, мужество и героизм, проявленные вами в ходе выполнения задач СВО».