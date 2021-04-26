Экипаж десантного корабля «Иван Грен» в Баренцевом море отработал слаженность действий и провёл проверку вооружения

Но рубежи, в том числе Арктические, не остаются без защиты. Десантный корабль «Иван Грен» вышел в Баренцево море для отработки слаженности действий экипажа, а также проверки вооружения.

Перед выходом в море военнослужащие отработали совместное учение с морской пехотой Северного флота по освобождению захваченного экстремистами условной буровой платформы. Тренировку провели в Кольском заливе на заключительном этапе межвидовых командно-штабных арктических учениях под руководством главкома ВМФ России Николая Евменова.

Моряки так же отработали подъём по тревоге, прибытие на борт десантного корабля и высадку на условный морской объект.