Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно завершил проход пролива Ла-Манш под наблюдением кораблей Великобритании

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил проход пролива Ла-Манш в южном направлении и пересёк его самую узкую часть Па-де-Кале.

В ближайшее время экипаж фрегата продолжит выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана. С момента выхода из главной базы Северного флота – города Североморска российские моряки прошли более 2000 морских миль. Планируется, что экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» примет участие в ряде тренировок с кораблями других флотов ВМФ России, а также с кораблями иностранных ВМС.

«Горшков» вышел в дальний поход 4 января, по маршруту перехода моряки-североморцы провели ряд плановых учений, по различным видам охраны и обороны корабля, а также пополнили корабельные запасы от танкера Северного флота «Кама».

Фрегат, вооружён гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и способен наносить точечные и мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. В международных водах рядом с Британией «Горшкова» сопровождал корабль Королевского военно-морской флота. На сайте ВМС Великобритании даже вышло сообщение об этом, впрочем, военные недружественного государства такие действия назвали рядовыми.