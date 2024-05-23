Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» завершил учения в Атлантическом океане

Военнослужащие отрабатывали навыки отражения налёта авиации и противокорабельных ракет условного противника.

Важной задачей экипажа «Адмирала Горшкова» была защита отряда кораблей Северного флота от средств воздушного нападения условного противника.

Во время дальнего похода военнослужащие выполнили ряд контрольных нормативов, боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения, отработали выдачу и приём целеуказания, а также условное применение оружия самообороны корабля.

Помимо «Горшкова» в отряде, вышедшем из Североморска, средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» - современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-морского флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».

Максим Фёдоров, старший помощник командира фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков»: «В учебно-тренировочный комплекс были заведены три цели, которые подготовили с разных направлений, с разных высот, по которым отработались комплексами «Полимент редут», «А-192м» и ЗАК БР «Палаш». Все расчёты боевые справились на оценку не ниже «хорошо», нормативы отработаны на оценку «отлично».