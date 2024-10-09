Экипаж фрегата «Адмирал Головко» проверил в действии зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут»

Так он отразил атаки воздушного нападения условного противника в акватории Баренцева моря.

Экипаж фрегата «Адмирал Головко» провёл учебную тренировку, военные моряки отточили навыки применения зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут» при отражении атак условного противника с воздуха. Районы проведения стрельб - акватория и воздушное пространство Баренцева моря были закрыты.

Андрей Славин, командир фрегата «Адмирал Головко»: «Фрегат «Адмирал Головко» является третьим в серии фрегатом проекта 22350. Это современный корабль, относящий к классу многоцелевых кораблей, способен решать задачи по уничтожению и поиску подводных лодок противника, уничтожению морских, воздушных и береговых целей. Оснащён современным вооружением, в том числе на новых физических принципах».

В рамках учения боевой расчёт провёл стрельбы по мишеням, имитирующим беспилотные летательные аппараты самолётного типа, а также крылатые ракеты, летящие в корабль. Ракета-мишень запускалась с полуострова Рыбачий с помощью берегового ракетного комплекса «Бал» из состава ракетного соединения Северного флота.

Андрей Славин, командир фрегата «Адмирал Головко»: «Экипаж показал себя как высококлассные специалисты. В ходе строительства, во время подготовки состава Военно-морского флота и при отработке задач экипаж прошёл обучение на базе учебных центров ВМФ. Экипаж сплачивается при выполнении задач в море и при каждом выходе в море».

Личный состав фрегата «Адмирал Головко» регулярно оттачивает свои боевые навыки на стрельбищах в Баренцевом море.