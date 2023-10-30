Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провёл тренировку по применению ракетного оружия

Она состоялась в преддверии Дня моряка-надводника, который отмечается в России 30 октября. Тренировка была организованна способом компьютерного моделирования.

Павел Конов, командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков»: «Такие тренировки с экипажем в море проводятся ежегодно».

Были отработаны нормативы по переводу оружия и технических средств корабля в различные степени боевой готовности, а также практические навыки по выдаче целеуказаний для поражения морских и береговых мишеней.

Напомним, в этом году фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнял задачи дальнего похода. За время боевой службы корабль прошёл около 50 тысяч морских миль. Экипаж в акваториях Индийского океана и Аравийского моря успешно отработал задачи учений во взаимодействии с моряками военно-морских сил иностранных государств, а также совершил деловые заходы в порты ЮАР, Ирана, Саудовской Аравии, Сирии и Алжира.