Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» во время учений в Атлантике действовал слаженно и профессионально
Военные моряки отработали организацию удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, которая имитировала корабль противника и находилась на удалении более 900 километров.
Особенность гиперзвуковых ракет «Циркон» в том, что они преодолевают любые современные системы ПВО-ПРО.
Напомним, дальний поход фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» стартовал 4 января. Основная задача корабля – обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.
Игорь Крохмаль, капитан 1-го ранга, командир фрегата «Адмирал Горшков»: «Экипаж действовал слаженно. У меня, как у командира корабля, каких-либо нареканий, замечаний к действиям экипажа нет».
Действия экипажа были высоко оценены командиром дивизии ракетных кораблей капитаном 1-го ранга Олегом Гладким, который присутствовал на данной тренировке и оценивал действия у данного ракетного устройства.