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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.23 19:30

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» во время учений в Атлантике действовал слаженно и проффесионально

В Атлантике состоялись учения по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, запуск провёл экипаж фрегата «Адмирал Горшков».

Военные моряки отработали организацию удара гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, которая имитировала корабль противника и находилась на удалении более 900 километров.

Особенность гиперзвуковых ракет «Циркон» в том, что они преодолевают любые современные системы ПВО-ПРО.

Напомним, дальний поход фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» стартовал 4 января. Основная задача корабля – обеспечение российского военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.

Игорь Крохмаль, капитан 1-го ранга, командир фрегата «Адмирал Горшков»: «Экипаж действовал слаженно. У меня, как у командира корабля, каких-либо нареканий, замечаний к действиям экипажа нет».

Действия экипажа были высоко оценены командиром дивизии ракетных кораблей капитаном 1-го ранга Олегом Гладким, который присутствовал на данной тренировке и оценивал действия у данного ракетного устройства.

 

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