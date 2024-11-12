Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко» провёл учения в проливе Ла-Манш

В настоящее время фрегат продолжает нести задачи в акватории Атлантического океана.

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко» явно привлёк внимание всего флота Британии. В этот раз военнослужащие отработали обеспечение противовоздушной и противолодочной обороны в проливе Ла-Манш. ВМФ НАТО могли посмотреть и на учебные спасательные операции с применением вертолётов Ка-27.

Экипаж фрегата также организовал антитеррористическое учение, во время которого личный состав дежурно-вахтенной службы и морские пехотинцы отработали действия по противодействию безэкипажным катерам условного противника и беспилотным летательным аппаратам.

Напомним, фрегат «Адмирал Головко» Северного флота - это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Поход экипажа корабля начался 2 ноября.