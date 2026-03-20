Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко» выполнил торпедную стрельбу в акватории Баренцева моря

Фрегат «Адмирал Головко» – это современный многоцелевой корабль с высокоточным ракетным оружием, В ходе плановой боевой подготовки была проверена слаженность действий корабельного противолодочного расчёта.

В качестве условного противника для фрегата выступила одна из субмарин Северного флота.

После обнаружения подводной цели экипаж корабля «Адмирал Головко» лёг на боевой курс и выполнил стрельбу торпедой без боевой части.

После успешного выполнения задачи практическая торпеда была поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу.

Район стрельбы был закрыт для судоходства, соблюдены все меры безопасности.