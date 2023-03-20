Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» продолжает дальний поход

Корабль зашёл в один из портов Ирана, чтобы обсудить предстоящие учения, в которых помимо России и Исламской Республики принимает участие Китай.

На брифинге участники разыграли эпизоды учения по практическим действиям на море на картах, прошли инструктаж и тактическую летучку. Обсудили порядок и последовательность отработки эпизодов тренировки, формирования межнационального отряда боевых кораблей, совместного маневрирования, выполнения артиллерийских стрельб и ряд других вопросов.

Российская сторона на учениях представлена отрядом кораблей Северного флота, в составе которого фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама».