Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане
Далее отряд кораблей Северного флота отрабатывал навыки передачи жидких грузов на ходу кильватерным способом. Были пополнены запасы дизельного топлива и пресной воды от танкера «Кама». Особое внимание уделялось соблюдению мер экологической безопасности.
Что касается стрельб, то их экипаж фрегата провёл в рамках подготовки к совместным с военно-морскими силами Южно-Африканской Республики и Народно-освободительной армии Китая учениям.
Роман, командир артиллерийской батареи: «При подготовке к стрельбам учитывается все метеоданные: плотность воздуха, давление, высота, облачность, скорость ветра и направление, волнение моря, отработка углов горизонтального ведения артиллерийской установки. Работу своего личного состава я оцениваю на пять баллов, все действия выполнены правильно».