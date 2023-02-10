Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане

Стрельба велась из 130-мм универсальной установки. Морская мишень, имитирующая корабль условного противника, находилась на удалении более 10 километров. Но, несмотря на расстояние, цель была успешно поражена.

Далее отряд кораблей Северного флота отрабатывал навыки передачи жидких грузов на ходу кильватерным способом. Были пополнены запасы дизельного топлива и пресной воды от танкера «Кама». Особое внимание уделялось соблюдению мер экологической безопасности.

Что касается стрельб, то их экипаж фрегата провёл в рамках подготовки к совместным с военно-морскими силами Южно-Африканской Республики и Народно-освободительной армии Китая учениям.

Роман, командир артиллерийской батареи: «При подготовке к стрельбам учитывается все метеоданные: плотность воздуха, давление, высота, облачность, скорость ветра и направление, волнение моря, отработка углов горизонтального ведения артиллерийской установки. Работу своего личного состава я оцениваю на пять баллов, все действия выполнены правильно».