Экипаж корабельного вертолёта Ка-27 фрегата Адмирал Горшков выполнил полёты на воздушную разведку в сложных гидрометеоусловиях

Тяжёлые погодные условия - не помеха для экипажа вертолёта Ка-27 фрегата «Адмирал Горшков», которые выполнили разведывательные полёты.

Волнение моря достигало трёх балов, а скорость ветра была около 15 метров в секунду. Главная задача вертолётчиков – разведка обстановки по маршруту перехода фрегата. А чтобы потренироваться в пилотировании, экипаж выполнил взлёты и посадки на вертолётную площадку фрегата во время движения корабля.

Напомним, поход фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» начался 4 января, его основная цель – обеспечить российское военно-морское присутствие в стратегически важных районах Мирового океана. Фрегат вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые способны наносить точечные и сильные удары по любым объектам противника в море и на суше.