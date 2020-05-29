Экипаж крейсера «Пётр Великий» готов к выходу в море

Экипаж флагманского корабля Северного флота - тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» завершил подготовку к выходу в море, который планируется на следующей неделе.

Все военнослужащие корабля сдали зачёты по своим специальностям, провели тренировки на боевых постах по различным вводным, отработали учения по борьбе за живучесть корабля, по приготовлению к бою и походу.

Состоялся корабельный смотр спасательного имущества. У каждого члена экипажа были проверены личные средства спасения на воде, а также приняты зачёты по надеванию спасательного гидрокостюма.