Экипаж ледокола «Новороссийск» присоединился к написанию всероссийского этнографического диктанта

Компанию морякам составили и их Мурманские коллеги с берега.

Мурманская область присоединяется к Всероссийскому этнографическому диктанту уже 3 год подряд. Участие в нем сугубо добровольное, однако количество желающих пройти тест увеличивается.

Тест включает в себя 30 вопросов, треть которых посвящена региону, где проводится испытание. Экипажу «Новороссийска» Мурманск уже знаком, ледокол часто заходит в Кольский залив. Капитан признаётся, что за годы работы команда больше времени провела в столице Заполярья, чем в порту приписки - Санкт-Петербурге. Поэтому на предложение пройти тестирование экипаж согласился без раздумий.

Написать этнографический диктант захотели и сотрудники мурманского филиала «Росморпорта», которые поднялись на борт «Новороссийска» и присоединились к морякам.

Узнать результат можно будет после 10 ноября на официальном сайте этнографического диктанта или федерального агентства по делам национальностей.