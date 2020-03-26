Экипаж, парусника «Крузенштерн», в составе которого 10 мурманских курсантов, взял курс на испанский порт Лас-Пальмас

Экипажу предстоит пройти около тысячи морских миль. Барк прибудет в Испанию примерно через неделю.

Сейчас курсанты и команда судна занимаются ремонтами - задача привести внешний вид парусника в норму и обновить лаковое покрытие. Благоприятствует работам и погода - дует постоянный встречный ветер. После выхода из Калининграда моряки уже трижды переводили судовые часы из-за смены поясов времени. В ближайшее время, при условии хорошей видимости, появится возможность разглядеть на горизонте очертания земли – курс судна пролегает вблизи островов Зелёного мыса.

Стоит отметить, что, скорее всего, прогуляться по Канарским островам у молодых людей не получится, так как из-за коронавируса им придётся остаться на борту.