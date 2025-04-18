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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.04.25 19:30

Экипаж подводной лодки «Калуга» принимает участие в учебно-боевых тренировках

Подводники провели тренировки по отработке алгоритма действий по погружению на различные глубины от перископной до рабочей различными способами, как в дрейфе, так и на ходу. А также решали задачи по поиску и устраняю неисправностей.

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Калуга» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработал элементы курсовой задачи. Это неотъемлемая часть программы подготовки экипажей подводных кораблей.

Речь о тренировке по приготовлению к бою и экстренному погружению.

На центральном посту командир даёт команду, звучит сигнал тревоги, экипаж занимает свои боевые места и уверенно действует согласно вводным.

Подводники провели тренировки по отработке алгоритма действий по погружению на различные глубины от перископной до рабочей различными способами, как в дрейфе, так и на ходу. А также решали задачи по поиску и устраняю неисправностей.

На полигонах в Баренцевом море экипажу предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач, в том числе тренировку по поиску и атаке субмарины условного противника.

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