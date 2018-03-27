Экипаж пограничного корабля спас в Баренцевом море рыбаков

Пограничникам поступило сообщение о том, что маломерное судно с двумя рыбаками потеряло ход и стало дрейфовать в открытое море. В указанный район незамедлительно направили сторожевой корабль, который вскоре обнаружил любителей морской рыбалки.

Мужчин подняли на борт, а лодку взяли на буксир. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.

Пограничное управление настоятельно обращает внимание граждан на поддержание должного технического состояния плавательных средств и соблюдение мер безопасности при нахождении в море.