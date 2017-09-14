Экипаж «Полярной звезды» в акватории Карского моря пресёк незаконную деятельность рыбопромысловых судов

«Полярная звезда» вернулась из первого дальнего арктического похода. Сторожевой корабль 1 ранга менее чем за месяц прошёл более 5 тысяч морских миль вдоль трассы Северного морского пути.

В результате проверки оперативной информации, в акватории Карского моря на территории Государственного природного заповедника пограничники и сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность рыбопромысловых судов, принадлежащих красноярскому судовладельцу.

Для проведения разбирательства суда были доставлены в порт Диксон. Кроме того, во время арктического похода экипаж «Полярной звезды» принял участие в торжественном митинге и возложил цветы к обелиску защитникам Диксона. Моряки провели и урок мужества для учеников местной школы.