Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» почтил память воинов-североморцев погибших в море в период Великой Отечественной войны

Церемония состоялась недалеко от западного берега острова Кильдин, где в августе 1941 года принял неравный бой с противником сторожевой корабль «Туман».

«Туман» был переоборудован во время Советско-Финской войны из рыболовного траулера. Сначала его зачислили в состав флота как дозорный корабль, а затем переклассифицировали в сторожевой. 4 августа 1941 недалеко от острова Кильдин экипаж корабля обнаружил 3 вражеских эскадренных миноносца. Передал радиодонесение об обнаруженном противнике оперативному дежурному Северного флота и начал манёвр уклонения с постановкой дымовой завесы.

В неравной схватке, потерпев серьёзные потери, «Туман» отбил атаку врага и затонул.

На месте гибели экипаж корабля «Маршал Устинов» спустил на воду венок, приспустил Андреевский флаг, почтив память погибших моряков минутой молчания и сигналом корабельной сирены.

После церемонии ракетный крейсер вошёл в Кольский залив и направился в Североморск.