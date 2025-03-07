Экипаж ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» провёл в Баренцевом море комплекс учений с боевой стрельбой

Моряки отработали все виды обороны корабля на переходе, а также выполнили задачи по подавлению условного противника, находящегося на побережье. Выполнены артиллерийские стрельбы по целям на удалении более 15 километров.

А боевой расчёт зенитного ракетного комплекса произвёл практические пуски по воздушным мишеням.

Во время противолодочного учения, которое проходило в двухстороннем формате, на стороне условного противника выступила одна из атомных подводных лодок Северного флота. Экипаж крейсера своевременно обнаружил субимарину и классифицировали её.

На завершающем этапе военные отработали атаку подводной лодки условного противника. Стрельба выполнялась реактивными глубинными бомбами и практической самонаводящейся электрической торпедой. Боевые упражнения проводились на полигонах боевой подготовки Северного флота. Эти районы были своевременно закрыты для судоходства и полётов гражданской авиации.

Никита, командир зенитной ракетной батареи комплекса ракетного крейсера «Маршал Устинов»: «Погодные условия, условия видимости не виляют на результативность использования комплекса».