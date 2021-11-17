День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.21 19:30
Экипаж ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» завершил ревакцинацию
Прививку вторым компонентом препарата «Спутник-V» получила последняя группа из 50 военных моряков.
Ревакцинацию экипажа крейсера Северного флота «Маршал Устинов» развернули в корабельной амбулатории. Прививки команде делала медицинская бригада военно-морского клинического госпиталя. Перед введением препарата все военнослужащие заполнили анкету, им измерили температуру и провели обязательный медицинский осмотр.
За 2021 год после вакцинации коронавирусом в лёгкой форме переболел только один из более пяти сотен военнослужащих ракетного крейсера.
Всем военнослужащим были своевременно сделаны оба компонента вакцины. Её запасов, которые сформированы на Северном флоте, хватит для ревакцинации всего личного состава.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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