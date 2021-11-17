Экипаж ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» завершил ревакцинацию

Прививку вторым компонентом препарата «Спутник-V» получила последняя группа из 50 военных моряков.

Ревакцинацию экипажа крейсера Северного флота «Маршал Устинов» развернули в корабельной амбулатории. Прививки команде делала медицинская бригада военно-морского клинического госпиталя. Перед введением препарата все военнослужащие заполнили анкету, им измерили температуру и провели обязательный медицинский осмотр.

За 2021 год после вакцинации коронавирусом в лёгкой форме переболел только один из более пяти сотен военнослужащих ракетного крейсера.

Всем военнослужащим были своевременно сделаны оба компонента вакцины. Её запасов, которые сформированы на Северном флоте, хватит для ревакцинации всего личного состава.