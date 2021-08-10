Экипаж сгоревшего в норвежском порту судна «Таманго» возвращается в Россию

Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Генконсульство России в Киркенесе. «Экипаж планирует отъезд в Россию 10 августа», - сообщили в дипмиссии, добавив, что морякам было оказано консульское содействие по восстановлению утраченных документов.

По некоторым данным, экипаж «Таманго» состоит из 22 жителей Мурманска.

В Генконсульстве России в Киркенесе также отметили, что причина возгорания пока не установлена и, по сообщениям пожарных, на судне «продолжает валить густой дым, однако, открытого пламени не наблюдается». Экологические риски будут оценены после ликвидации возгорания.

В Мурманской транспортной прокуратуре причиной пожара назвали короткое замыкание. По данным Норвежской вещательной корпорации (NRK), на борту судна может находиться 47 тонн топлива. Вокруг «Таманго» выставлены боны, чтобы не допустить разлива.