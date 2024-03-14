Экипаж строящегося на «Адмиралтейских верфях» первого в ВМФ России патрульного корабля ледокольного класса «Иван Папанин» завершил курс подготовки в объединённом учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге

Заключительной тренировкой военных моряков стало контрольное занятие на тренажёре «Мостик», где корабельный расчёт, вахтенный офицер и штурман отработали плавание в Кольском заливе в сложных гидрометеорологических условиях.

В завершение тренировки командир корабля Кирилл Ткаченко провёл её разбор с личным составом и вручил подарок инженеру ракетно-артиллерийского вооружения лейтенанту Артёму Орлову, которому в этот день исполнилось 23 года.

До конца марта экипаж «заселится» на свой корабль, стоящий у причала Адмиралтейских верфей, и начнёт подготовку к первым швартовным испытаниям. Планируется, что до конца 2024 года он будет принят в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» - головной в проекте. Он имеет большое водоизмещение и прочный корпус, рассчитанный на преодоление ледовых полей с толщиной льда более полутора метров.