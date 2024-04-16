Экипаж строящегося на «Адмиралтейских верфях» первого в ВМФ России патрульного ледокола «Иван Папанин» прибыл на корабль

Военные моряки приняли у заводчан материальную часть и приступили к её освоению. Выход на заводские ходовые испытания в море состоится уже летом.

На патрульном корабле для личного состава созданы комфортные условия для жизни и несения службы. Все военнослужащие размещаются в каютах, каждая из которых оборудована санитарным блоком, куда входит душевая, туалет и умывальник.

На борту есть отдельная зона отдыха, спортивный зал, где можно заниматься не только гимнастическими упражнениями, но и спортивными играми, даже баскетболом. Камбуз с новым оборудованием уже активно работает, обеспечивая 4-хразовым питанием весь экипаж.

При строительстве патрульного корабля были учтены перспективы его использования в высоких широтах, поэтому даже швартовные палубы максимально защищены от воздействия внешней среды.

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» - головной корабль, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства в Арктической морской зоне. Он имеет большое водоизмещение и прочный корпус, рассчитанный на преодоление ледовых полей с толщиной льда более полутора метров. Вооружён 76-мм автоматической артиллерийской установкой, оборудован вертолётной площадкой и ангарами в т.ч. для беспилотных летательных аппаратов.