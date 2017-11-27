Экипаж судна «Дальние Зеленцы» писал географический диктант в штормовых условиях

30 вопросов по географии - в Мурманске провели географический диктант. Школьники потренировались перед экзаменами, а взрослые вспомнили учебную программу и обновили свои знания.

Напомним, географический диктант впервые прошёл в России в 2015 году. Его основная цель - оценка географической грамотности населения. В этом году мероприятие расширило свою аудиторию – диктант стал международным. Кроме того, впервые его писали в открытом море на борту научно-исследовательского судна «Дальние Зеленцы». Экипаж получил бланки с заданиями по электронной почте и ответил на вопросы, не отрываясь от работы.

- Это у нас единственная морская площадка, - отмечает Денис Моисеев, председатель мурманского областного отделения Русского географического общества. – Есть ещё на НИС «Академик Фёдоров», но он стоит в порту Кейптауна, он не в море. А «Дальние Зеленцы» сейчас штормуются к юго-востоку от Шпицбергена, поэтому им, наверное, будет тяжелее всех писать диктант, потому что им не только думать надо, но ещё и как-то держаться, чтобы распереться, чтобы в условиях сильной качки всё делать.

С участниками необычного эксперимента связались по громкой связи с борта ледокола-музея «Ленин». Здесь руководство информационного центра по атомной энергии Мурманска организовало одну из площадок для диктанта.

Большинство участников диктанта - молодёжь. Но есть и взрослые. Например, Валентина Возница, учитель географии. Из профессионального интереса женщина не пропускает ни одного теста. Задания в них школьной программой не ограничиваются, поэтому иногда приходится думать.

- Были такие вопросы, на которые я не смогла ответить, - признаётся Валентина Возница, учитель географии. – Например, по размещению новых самолётов, где сейчас находится новый авиационный завод. Были такие вопросы, по которым я не имела информации.

В этот раз, сообщили организаторы, вопросы в бланках были намного сложнее по сравнению с прошлым годом. Постараться придётся даже завсегдатаям диктанта. Результаты участникам сообщат в декабре. После чего оргкомитет проанализирует, в каком из регионов географию своей страны знают лучше всего, а где школьный атлас популярностью не пользуется.