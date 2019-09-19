Экипаж судна «Всеволод Белецкий» ММП терпит бедствие в Индии

Экипаж судна «Всеволод Белецкий» Мурманского морского пароходства терпит бедствие в индийском порту. Сухогруз с командой на борту арестован за долги компании, морякам 4 месяца не платят зарплату. Некоторые специалисты находятся на судне почти год.

По словам моряков на борту скудный запас продовольствия - прием пищи осуществляется раз в день. Нет запасов воды, не работают санузлы. С топливом тоже большие проблемы, поэтому электричество подается на 3 часа в сутки. Из-за жары и антисанитарных условий у всего экипажа кожные и желудочные заболевания разной степени, лекарства на исходе.

Выход в город разрешают 2-3 раза в месяц - зачастую нет возможности купить еды даже на присланные родственниками деньги. Моряки отмечают, что на звонки и письма пароходство не отвечает по несколько недель, двери офиса компании в Мурманске на улице Коминтерна закрыты - родственники в панике, не могут получить разъяснения. По некоторым данным в портах других стран арестованы еще от 5 до 7 судов Мурманского морского пароходства. По примерным подсчетам это от 70 до 100 человек. Недавно стало известно, что директора и учредителя предприятия задержали, он обвиняется в краже полумиллиарда рублей. На руководителя уже завели несколько уголовных дел.