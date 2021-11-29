Экипаж танкера «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода в Атлантику

Встречали судно в крепкий мороз и туман, которые заметно осложняли заход в родной порт.

Этот заход в родной порт можно назвать одним из самых живописных за последнее время. Морской танкер «Академик Пашин» из состава судов обеспечения Северного флота к причалам подходит окутанный туманом, обводы корабля выхватывают из темноты парящего залива прожекторы, установленные на берегу. Эффект нереальности происходящего усиливается подсветкой, установленной на борту самого судна и буксира, неспешно подтягивающего танкер к берегу, где экипаж встречает оркестр.

Музыканты, кажется, даже не озябли на морозе, возможно военных согревают гордость за сослуживцев, ведь танкер и его экипаж прошли почти 28 тысяч морских миль по Атлантике и Средиземному морю. А это на минуточку около 50 тысяч километров.

Во время похода команда выполняла задачи по снабжению кораблей Северного флота топливом, водой и продовольствием.

Скоро в главную базу флота – Североморск прибудет последний и главный участник дальнего похода в Атлантику – большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Его экипаж завершает выполнение учебно-боевых задач в Норвежском море.