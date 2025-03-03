Экипажи авиационного соединения Северного флота провели лётно-тактическое учение

В небо поднялись более 15 самолётов.

Среди них Ан-12, Ан-26 и Ил-38, которые успешно отработали навыки пилотирования, навигации и выполнения задач по предназначению.

Всего в учении приняли участие более 60 человек, в том числе инженерно-технический состав и наземные службы.

Тренировка проходила в сложных метеорологических условиях, характерных для Крайнего Севера: ограниченной видимости, низких температурах и сильной ветровой нагрузке.