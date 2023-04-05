Экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Кама» успешно продолжают дальний морской поход

Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Кама», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Саудовской Аравии.

В период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия. Для личного состава запланирована культурная программа.

Ранее корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства около 10 лет назад.

Напомним, отряд кораблей Северного флота вышел в поход из Североморска в январе этого года. За это время он принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, прошёл около 21 тысячи морских миль. Североморцы дважды пересекли экватор.