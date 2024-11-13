День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.11.24 19:30
Экипажи истребителей Су-33 смешанного авиационного корпуса Северного флота поразили учебные цели над Баренцевым морем
Лётчики выполнили элементы воздушного боя, отработали перехват целей, а также пуски управляемых ракет и элементы высшего пилотажа для выхода из-под удара противника с учётом опыта применения авиации в специальной военной операции.
Истребителями был произведён захват, а затем и уничтожение воздушной мишени. Стрельба выполнялась на высоте свыше пяти тысяч метров по светящимся авиабомбам.
Кроме этого, экипажи задействовали 30-миллиметровые авиационное пушки.
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