Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 Северного флота отработали посадку на борт большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» в Баренцевом море

Лётчики выполнили более 20 посадок и взлётов с палубы на ходу корабля.

Тренировочные полёты состоялись в дневное время при различных гидрометеорологических условиях и волнении моря до 3 баллов.

При посадках на борт экипажи воздушных судов учитывали скорость движения БПК относительно вертолёта, водной поверхности, а также направление и скорость ветра.

Со стартового командного пункта руководители полётов оттачивали своё мастерство по контролю на этапах взлёта, набора высоты и захода на посадку, а также управлению экипажами вертолётов в ближней морской зоне.

Инженерно-технический состав «Адмирала Левченко» осуществил приём и обслуживание авиационной техники.