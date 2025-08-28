Экипажи кораблей Северного флота отработали элементы обеспечения безопасности морской экономической деятельности России в Арктике отработали во время учения

В акватории Карского моря боевые экипажи отрабатывали разрешение кризисных ситуаций на воде.

По легенде учений, на большой противолодочный корабль «Североморск» поступила информация о неизвестном судне, которое двигается в территориальные воды России. Нарушитель не реагировал на требования остановиться. Тогда экипажи приняли решение сделать предупредительный выстрел.

В рамках этого учения моряки-североморцы отработали досмотр «судна-нарушителя». Для прикрытия группы был задействован корабельный вертолёт Ка-27 с огневой поддержкой.

На борту было изъято огнестрельное оружие и контрабанда. Моряки задержаны для дальнейшей их передачи сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Арктический поход боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется для обеспечения защиты интересов России в Арктике и проходит по морям Северного Ледовитого океана.

С начала экспедиции корабли прошли более 3500 морских миль.