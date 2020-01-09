Экипажи кораблей Северного флота приняли участие в учениях на Чёрном море

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов», находящегося в Чёрном море, наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

От Северного флота в практических действиях приняли участие ракетный крейсер «Маршал Устинов», на борту которого находился походный штаб, и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

В ходе практических действий авиации парой истребителей МиГ-31К выполнена боевая стрельба по цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр». Кроме того, в учении принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.