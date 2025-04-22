Экипажи отдельного смешанного авиационного полка Северного флота выполнили учебные полёты в условиях Крайнего Севера

Тренировка проходила на военно-транспортных самолётах Ан-26 и Ил-18.

Лётчики Северного флота отработали взлёты и посадки самолётов в штатных и сложных метеоусловиях, тренировали навыки навигации и пилотирования на средних и малых высотах.

Лётные учения организовали для поддержания высокой готовности и отработки взаимодействия в различных условиях. Всего в них принимали участие 10 экипажей и 5 воздушных судов.