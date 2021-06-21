Экипажи противолодочных самолётов Северного флота отработали бомбометание по условным подлодкам на морском полигоне в Баренцевом море

В учении были задействованы более 30 экипажей противолодочной и военно-транспортной авиации. Они вывели силы из-под удара условного противника и рассредоточили на запасные аэродромы, а также выполнили полный спектр противолодочных задач.

Самолёты Ил-38 и Ту-142 нашли и условно уничтожили атомные подлодки. На полигоне Лумбовский лётчики-противолодочники выполнили боевые упражнения с применением авиационного противолодочного оружия, а также отработали бомбометание глубинных авиабомб. По предварительной оценке командования Северного флота, поставленные задачи на учениях выполнены успешно.