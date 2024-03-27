Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота провели тренировки по поиску подводных лодок в Баренцевом море

В рамках учения экипажи Ка-27 в паре отработали приёмы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

На первом этапе учения вертолётчики сбросили шестнадцати буёв, тем самым создав гидроакустическое поле, чтобы обнаружить условного противника. Каждый гидрофон настолько чувствителен, что способен прослушивать толщу воды в радиусе нескольких километров.

Поиск подводной лодки условного противника, роль которой выполнила одна из АПЛ Северного флота, специалисты осуществили с помощью опускаемой станции.

На завершающем этапе тренировочных полётов вертолётчики на одном из полигонов флота в Баренцевом море отработали атаку условного подводного противника глубинными бомбами.

Полёты проходили в сложных метеоусловиях Крайнего Севера. Им предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава и наземных служб.

Станислав Перков, командир вертолётного отряда отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота: «После обнаружения противника были скинуты бомбы, все задачи были выполнены в полоном объёме».