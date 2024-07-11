Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота провели тренировки по поиску подводных лодок в Баренцевом море

Основной упор в этот раз делался на совершенствование лётной натренированности и навыков боевого применения экипажей, а также на повышение их профессионального мастерства.

Экипажи противолодочных вертолетов из состава отдельного смешенного авиационного корпуса Северного флота провели учение на полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Ка-27 в основном базируется на палубах крейсеров, эсминцев и фрегатов. Он может проводить поиск и обнаружение подводных лодок, следующих на различных глубинах с различной скоростью. Для борьбы с субмаринами используется специальная прицельно-поисковая система.

Основной упор в этот раз делался на совершенствование лётной натренированности и навыков боевого применения экипажей, а также на повышение их профессионального мастерства.

Выполнению полётов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов.

Ка-27 способен действовать в сложных метеоусловиях днём и ночью при волнении на море до пяти баллов. На вооружении вертолёта имеется высокоточный автопилот, который позволяет длительное время в автоматическом режиме занимать положение над заданной точкой, что необходимо при работе опускаемой на лебедке гидроакустической станции.