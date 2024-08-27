Экипажи противолодочных вертолётов Северного флота выполнили плановые полёты над акваториями Кольского залива и Баренцева моря

Полёты проводились с аэродрома постоянного базирования полка на Кольском полуострове. За неделю общее количество налёта экипажей составило более двадцати часов.

На морских полигонах авиаторы выполнили упражнения по поиску и уничтожению «субмарины» условного противника с использованием гидроакустических средств и противолодочных авиационных бомб.

Ка-27 предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, следующих на глубине до 500 метров на скоростях до 75 км/ч. Работать экипажи могут на удалении до 200 км от корабля базирования при волнении моря до 5 баллов днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях.