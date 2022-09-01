«Экипажи» в полном составе приступили к занятиям в морских классах Гимназии №6

Торжественная линейка для юных северян - это целое событие. Здесь царит атмосфера праздника, повсюду цветы и неиссякаемое внимание к ученикам.

Анастасия Коновалова, ученица 10 класса физико-математической направленности, Гимназия №6: «Настрой у меня очень хороший, учебный год будет просто замечательным. Я с первого класса люблю математику, я очень хотела пойти в физмат-класс и вот добилась своего».

Некоторые ученики шестой гимназии предпочитают совсем другую направленность.

Дмитрий Казачук, ученик 5 класса, Гимназия №6: «Любимый предмет физкультура и ИЗО».

Руководство школы отмечает, что в этом году набрали три первых класса из восьмидесяти юных северян. А из старшеклассников и учащихся среднего звена сформировали специализированные морские классы. Куда же без них - в городе рыбаков?

Нина Зубарева, директор Гимназии №6, г. Мурманск: «Это классы, где дети будут углублённо изучать морское дело, знакомиться с историей флота, с историей российского флота, будут посещать занятия с углублённым изучением физики, информатики, химии, биологии, математики, на базе МГТУ работать в их современных лабораториях».

Морские классы созданы при поддержке одной из крупнейших рыбопромышленных компаний. Задача – со школьной скамьи заинтересовать ребёнка в профессии моряка.

Нина Башмакова, руководитель пресс-службы холдинга компании «Norebo»: «Фактически мы готовим сани летом. В любом случае возникает возрастная смена кадрового состава, плюс ещё расширяются наши производственные мощности, увеличивается количество флотских единиц, поэтому для недопущения кадрового провала мы уже сейчас задумываемся о том, что нам потребуются сотрудники и специалисты».

В гимназии с таким профилем открылись два класса – 5-й и 10-й. Ученики помладше познакомятся с вариантами профессионального выбора, а старшие освоят судовые специальности и естественно-технологическое направление, т.е. рыбопереработку.

Однако сегодня праздник, и можно отвлечься от серьёзных мыслей.

К слову, сегодня ровно 25 лет с того момента, как общеобразовательную школу №15 реорганизовали в гимназию №6.