Экипажи вертолётчиков морской авиации Северного флота выполнили плановые полёты над акваторией Кольского залива

На морских полигонах в Баренцевом море экипажи Ка-27ПЛ совершенствовали навыки по поиску, обнаружению и слежению за «субмариной» условного противника с использованием гидроакустических средств.

Параллельно экипажи вертолётов Ка-27ПС совершенствовали технику пилотирования, а также отрабатывали отдельные элементы, применяющиеся во время операций по спасению на море.

Полёты противолодочных вертолётов проводились с аэродрома постоянного базирования полка на Кольском полуострове.

Роман, штурман вертолётного полка: «Выполнили полёты по плану подготовки. Переучивали молодое поколение на новую технику. Все полёты выполнили с отличным качеством. На оценку не хуже – отлично».