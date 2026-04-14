Экипажи вертолётов Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали взаимодействие с большим противолодочным кораблем «Адмирал Левченко»

Пилоты провели сложнейшие манёвры над бескрайними водами Арктики.

Экипажи вертолётов Ка-27 отработали элементы взлёта и посадки на большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» на ходу и в дрейфе в акватории Баренцева моря. Также проверили системы навигации и связи.

Всего было выполнено более 40 взлётов и посадок с борта корабля.

Особое внимание было уделено посадке. В таком маневре всё должно выполняться с ювелирной точностью с учётом ветра, скорости вертолёта, килевой и бортовой качки. Самое сложное – зависание над кораблем.

Лётная смена длилась более шести часов.

Александр, командир отряда вертолётов Ка-27: «Большой вклад вносит управление полка и управление эскадрильи в подготовку молодого лётного состава, уровню натренированности и также поддержание боевой готовности полка».