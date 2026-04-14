Экипажи вертолётов Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали взаимодействие с большим противолодочным кораблем «Адмирал Левченко»
Экипажи вертолётов Ка-27 отработали элементы взлёта и посадки на большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» на ходу и в дрейфе в акватории Баренцева моря. Также проверили системы навигации и связи.
Всего было выполнено более 40 взлётов и посадок с борта корабля.
Особое внимание было уделено посадке. В таком маневре всё должно выполняться с ювелирной точностью с учётом ветра, скорости вертолёта, килевой и бортовой качки. Самое сложное – зависание над кораблем.
Лётная смена длилась более шести часов.
Александр, командир отряда вертолётов Ка-27: «Большой вклад вносит управление полка и управление эскадрильи в подготовку молодого лётного состава, уровню натренированности и также поддержание боевой готовности полка».