Экипажи вертолётов Северного флота отработали элементы взаимодействия с большим противолодочным кораблём «Североморск»

Занятия по взлёту и посадке на ходу, а также проверке систем навигации и связи корабля с авиационной группой проходили в акватории Баренцева моря.

Прежде чем совершить посадку на борт, вертолётчики выполняют сближение и визуально определяют расстояние. Затем воздушное судно зависает в воздухе и, учитывая погодные условия, направление ветра и курс корабля, опускается.

Лётная смена длилась более шести часов. Всего было выполнено более 40 взлётов и посадок.