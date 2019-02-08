Экипажу танкера «Кама» в родном порту преподнесли поросёнка

Средний морского танкер «Кама» Северного флота после успешного похода в дальнюю океанскую зону прибыл в пункт постоянного базирования.

За четыре месяца похода танкер Северного флота побывал в Индийском и Атлантическом океанах, Средиземном, Аравийском и Красном морях, а также в Аденском заливе. Он прошёл более 15 тысяч морских миль, обеспечив топливом, водой и продовольствием большой противолодочный корабль «Североморск», который сейчас проходит межпоходовый ремонт на судоремонтном заводе в Севастополе.

На причале в Мурманске экипаж приветствовал начальник штаба материально-технического обеспечения Северного флота генерал-майор Алексей Кияшко. Он принял доклад капитана судна о состоянии материальной части и здоровья экипажа, поздравил с прибытием и успешным решением всех поставленных задач.

По традиции морякам, вернувшимся из дальнего похода, вручили жареного поросёнка.