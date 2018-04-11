Эко-дерево плодоносит

Креативный дизайн города постепенно становится реальным. Эко-дерево, созданное студентами Мурманского арктического государственного университета помогает сохранять экологию. Буквально за несколько месяцев дерево для сбора макулатуры было заполнено до отказа. О плюсах системы сбора отходов и методах их утилизации у специалистов МАГУ узнавала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Долгое время мурманчане скептически относились к установленному в Мурманске эко-дереву. Арт-объект был создан по проекту студентки факультета искусств и сервиса арктического университета Ксении Кулешенко. Идея поставить необычное сооружение – урну для макулатуры и тем самым помочь природе, возникла у девушки ещё в прошлом году.

Такое дерево – хороший пример заботы об экологии города. Судя по количеству уже собранной макулатуры, проект успешно работает и привлекает горожан. За несколько месяцев удалось собрать порядка десяти мешков бумаги и картона. По словам художников, воплотивших идею в жизнь, изначально предполагалось, что эта инсталляция будет сделана из древесных отходов, так как их можно приобрести за небольшую цену на деревообрабатывающих предприятиях.

Факультет искусств и сервиса МАГУ заключил соглашение с одной из компаний, занимающейся сортировкой вторсырья, которая и будет вывозить макулатуру в другие регионы страны на переработку. Предприятие так же сотрудничает с администрациями муниципальных образований.

- Сейчас ребята организовали здесь первый и очень интересный объект, - говорит Юлия Смолкина, представитель эко-компании. - Это не только мусор, это арт-объект, это искусство, это интересно. И, действительно, первый в городе, но мы надеемся, что таких проектов будет больше, что инициативная молодёжь будет привлечена к пропаганде развития экологических проектов в нашем любимом городе.

Это не единственная университетская инициатива по сохранению природы. Сейчас преподаватели и студенты активно работают над проектами, задача которых направлена на облагораживание городской среды.